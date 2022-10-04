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Вступление Украины в НАТО поддерживают 83% украинцев, - социолог Мисов

4 октября, 2022 вторник
11:26
война с Россией

Заместитель директора Социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов сообщил, что по новому социологическому опросу более 83% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"По результатам опроса 83% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО. Как ни странно, именно люди старшего возраста больше всего поддерживают вступление Украины в Альянс. То есть мы видим, что стереотипы, навязанные еще при СССР, просто были разрушены", - рассказал Мысов.

Социолог заметил, что поддержка вступления Украины в НАТО кардинально изменилась после вторжения РФ.

"Раньше в юго-восточных регионах наблюдалась ситуация, когда люди были не против вступления Украины в НАТО и ЕС, но боялись вторжения России. То есть они считали, что за европейский выбор Украины Россия будет мстить. Сейчас ситуация кардинально изменилась. что вторжение РФ уже произошло. Люди поняли, что эта война была неизбежна", - добавил он.

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Украина
Россия
ЕС
военные силы Украины
НАТО
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