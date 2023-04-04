Об этом он написал в twitter .

"В ходе нашей встречи мы с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили шаги по наращиванию производства боеприпасов, чтобы Украина имела все необходимое для успешных контрнаступательных операций. Я также очертил видение Украины относительно получения статуса полноправного члена НАТО", - говорится в сообщении.

" Интерфакс-Украина " также цитирует обращение Кулебы, где он отметил, что обсудит ускорение предоставления Украине уже обещанного ранее оружия и боеприпасов.

"Я пришел сюда, в НАТО, чтобы ускорить поставки того, что уже было обещано Украине, а это артиллерийские боеприпасы, бронированные машины пехоты, все что Украине нужно, чтобы успешно отражать российскую агрессию", - сказал он.

Глава МИД также поблагодарил Столтенберга за проведение Комиссии Украина-НАТО, отметив, что это важный политический и практический формат.

Кулеба подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО - это знак, что пора пересмотреть подходы к безопасности.

"Нет лучшего решения, чтобы обеспечить евроатлантическую безопасность в целом, чем членство, в конце концов, членство Украины в НАТО", - считает министр.

В свою очередь Столтенберг высоко оценил продолжение противостояния Украины российской агрессии и отметил, что на сегодняшнем заседании Комиссии Украина-НАТО будет рассмотрен вопрос "как поддерживать и дальше усиливать поддержку Украины, как военную, так и экономическую и финансовую".

Он добавил, что члены Альянса также обсудят "ужесточение политической поддержки Украины в долгосрочной перспективе и пути помощи на пути к евроатлантической интеграции".