Вступление Украины в НАТО и ЕС гарантирует безопасность европейского континента на десятилетия, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что будущее евроатлантической безопасности на десятилетия определяет вступление Украины в ЕС и НАТО
Об этом информируют на сайте правительства .
"Адриатическая Хартия способствовала вступлению в НАТО балканских государств. Украина сейчас на пути к членству в Альянсе, поэтому мы понимаем, насколько это важно", - сказал Кулеба во время министерского мероприятия Адриатической Хартии по приглашению македонского коллеги Буяра Османи.
Министр иностранных дел подчеркнул, что Украина сегодня является гарантом безопасности для всего евроатлантического сообщества. При поддержке партнеров Вооруженные Силы сдерживают неприятеля.
"Реальность состоит в том, что вступление Украины в НАТО - в интересах как нашего государства, так и самого Альянса. Украинская сила, стойкость и храбрость станут весомым вкладом в коллективную безопасность, так же как большое, закаленное в бою и взаимосовместимое с армиями союзников украинское войско", - говорит чиновник.
Кулеба надеется на стремление Североатлантического союза видеть Украину в своем составе.
"Вступление Украины в ЕС и НАТО завершит переформатирование глобальной архитектуры безопасности и будет гарантировать безопасность европейского континента на десятилетия вперед", - добавил министр.
- Венгрия заявила , что не поддержит ни одного существенного движения Украины в сторону Евросоюза и НАТО, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
- 21 марта спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук провел встречу с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу, во время которой в частности поднял вопрос о вступлении Украины в НАТО.
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