Вступление Украины в НАТО будет победой для всех и крушением для российской империи, - Арсений Яценюк о заявлении Ле Пен
Слова Марин Ле Пен – "мыслевирус, который нельзя пропускать, потому что он будет распространяться по всей Европе", заявил Арсений Яценюк
На своей странице в фейсбуке он отметил, что Марин Ле Пен заявила, что "победа России будет катастрофой, а победа Украины будет означать вступление в войну НАТО и развязывание третьей мировой".
"То, что говорит Ле Пен, – современный повтор логики участников Мюнхенского сговора с Гитлером в 1938 году. Они тоже так думали: если победит Гитлер, это будет всего-навсего "катастрофой". А вот если Чехословакия даст отпор, тогда начнется великая война. Заговор подписали. Война началась. Одной из первых пала Франция", - подчеркнул он.
Арсений Яценюк заявил, что "Победа Украины – это освобождение нашей земли от врага и членство в НАТО".
"Хотите мира? Поддержите Украину всеми возможными силами и, не теряя времени, примите в Североатлантический Альянс. Прекратите бросаться пустыми словами на втором году полномасштабного вторжения и ширить миром фантазии. Покажите нашему общему врагу, что имеете настоящую силу для защиты справедливого мирового строя", - отметил глава КБФ", – отметил глава КБФ.
Он убежден – война закончится, когда перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе поднимется Украинский флаг как флаг полноправного члена Альянса: "Это будет победа. И это будет победа для всех. А катастрофа – для российской империи".
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