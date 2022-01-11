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Вступление Украины в НАТО, агрессия РФ, выплаты родным погибших в сбитом Ираном самолете МАУ: Зеленский поговорил с Трюдо

11 января, 2022 вторник
20:40
Общество

Во вторник, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский и Трюдо обсудили российскую агрессию и шаги Украины на пути к урегулированию вооруженного конфликта. Президент проинформировал премьер-министра Канады о ситуации на украинской границе. Зеленский подчеркнул, что в процессе достижения мира важна роль союзников и партнеров и никакие решения, касающиеся Украины, не могут приниматься без нее.

"Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному введению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", - сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что без Украины не может решаться вопрос о ее членстве в НАТО.

"Никто кроме Украины и НАТО не должен иметь влияния на процесс нашей интеграции с Альянсом", - отметил Зеленский.

Участники дискуссии заверили, что евроатлантический курс Украины неизменен, и Канада будет оказывать поддержку на этом пути, в частности, на пути членства в НАТО.

Также стороны договорились вместе добиваться компенсации для семей жертв крушения самолета рейса МАУ PS752, который два года назад был сбит над Тегераном.

Во время разговора особо отметили продолжение канадской тренировочной миссии UNIFIER по подготовке украинских военных. Также появилось предложение обновить общую декларацию об особом партнерстве между Украиной и Канадой.

"Учитывая беспрецедентный характер наших двусторонних отношений, а также новые внешние вызовы и приоритеты, предлагаю поручить нашим министрам иностранных дел обновить совместную декларацию", - сказал Зеленский.

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Новости
Украина
Канада
русская агрессия
Джастин Трюдо
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