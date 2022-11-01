Вступление Украины в ЕС: Зеленский надеется до конца года увидеть "ясность по поводу начала переговоров"
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду до конца года получить от Еврокомиссии оценку выполнения Украиной предоставленных Евросоюзом рекомендаций
Об этом Зеленский заявил на встрече с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Киеве, сообщает сайт Офиса президента.
"Надеюсь, еще на этапе чешского председательства мы увидим оценку Еврокомиссией выполнения Украиной семи рекомендаций, которые были даны нам, и ясность по поводу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", - сказал Зеленский.
Фиала, в свою очередь, отметил важность предоставления Украине военной, гуманитарной и экономической помощи, а также заверил, что Украина будет приоритетом во время председательства Чехии в ЕС, а предпринятые Украиной шаги будут приветствоваться во всех органах Евросоюза.
"Чтобы у Украины была четкая перспектива вступления в западные структуры - НАТО и Европейский Союз", - сказал Фиала, добавив, что Чехия является партнером, на которого Украина в этих вопросах может полагаться.
Во время встречи Зеленский и Фиала подписали декларацию о евроатлантической перспективе Украины.
1 июля 2022 года Чехия приняла от Франции полугодовое председательство в Совете Евросоюза. После Чехии в январе 2023 года председательство принимает Швеция. Вместе эти страны образуют действующее президентское трио, устанавливающее долгосрочные цели и совместную программу на 18 месяцев. При этом у каждой страны также есть свои программные приоритеты. Среди приоритетов Чехии - восстановление Украины, энергобезопасность, укрепление обороноспособности Европы и безопасности киберпространства.
- Ранее президент Владимир Зеленский обсудил интеграцию Украины в ЕС и НАТО с премьером Италии Джорджией Мелони.
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