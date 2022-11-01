Об этом Зеленский заявил на встрече с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Киеве, сообщает сайт Офиса президента.

"Надеюсь, еще на этапе чешского председательства мы увидим оценку Еврокомиссией выполнения Украиной семи рекомендаций, которые были даны нам, и ясность по поводу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", - сказал Зеленский.

Фиала, в свою очередь, отметил важность предоставления Украине военной, гуманитарной и экономической помощи, а также заверил, что Украина будет приоритетом во время председательства Чехии в ЕС, а предпринятые Украиной шаги будут приветствоваться во всех органах Евросоюза.

"Чтобы у Украины была четкая перспектива вступления в западные структуры - НАТО и Европейский Союз", - сказал Фиала, добавив, что Чехия является партнером, на которого Украина в этих вопросах может полагаться.

Во время встречи Зеленский и Фиала подписали декларацию о евроатлантической перспективе Украины.

1 июля 2022 года Чехия приняла от Франции полугодовое председательство в Совете Евросоюза. После Чехии в январе 2023 года председательство принимает Швеция. Вместе эти страны образуют действующее президентское трио, устанавливающее долгосрочные цели и совместную программу на 18 месяцев. При этом у каждой страны также есть свои программные приоритеты. Среди приоритетов Чехии - восстановление Украины, энергобезопасность, укрепление обороноспособности Европы и безопасности киберпространства.

Ранее президент Владимир Зеленский обсудил интеграцию Украины в ЕС и НАТО с премьером Италии Джорджией Мелони.

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