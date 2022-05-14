Вступление Украины в ЕС: Шольц боится "размытия" критериев для членства

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью t-online, передает Укринформ.

"Мы будем сопровождать Украину на ее европейском пути. Европейский совет в Версале только подтвердил это", - отметил Шольц.

Он назвал четкие критерии для вступления в Европейский Союз.

По его словам, "речь идет о том, чтобы критерии вступления не размывались, поэтому должно быть еще понятнее, что страна может стать членом ЕС, если она долгое время является либеральной демократией и может гарантировать верховенство права и социальную рыночную экономику".

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При этом Шольц вспомнил, что ЕС пообещал странам западных Балкан, что они вскоре могут стать его членами, многие из них упорно работали для достижения этой цели годами, но до сих пор не получили членство.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет длиться годами или десятилетиями .

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия поддерживает членство Украины в Евросоюзе в перспективе.