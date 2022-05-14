English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Вступление Украины в ЕС: Шольц боится "размытия" критериев для членства

Вступление Украины в ЕС: Шольц боится "размытия" критериев для членства

14 мая, 2022 суббота
17:21
Мир Олаф Шольц

Германия будет поддерживать Украину в интеграции в Евросоюз, но для членства должны быть выполнены все необходимые критерии

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью t-online, передает Укринформ.

"Мы будем сопровождать Украину на ее европейском пути. Европейский совет в Версале только подтвердил это", - отметил Шольц.

Он назвал четкие критерии для вступления в Европейский Союз.

По его словам, "речь идет о том, чтобы критерии вступления не размывались, поэтому должно быть еще понятнее, что страна может стать членом ЕС, если она долгое время является либеральной демократией и может гарантировать верховенство права и социальную рыночную экономику".

Читайте также: "Десятки тысяч украинцев заплатили жизнью за европейский выбор": Подоляк раскритиковал политиков, которые не хотят предоставлять Украине статус кандидата на членство в ЕС

При этом Шольц вспомнил, что ЕС пообещал странам западных Балкан, что они вскоре могут стать его членами, многие из них упорно работали для достижения этой цели годами, но до сих пор не получили членство.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Германия
Олаф Шольц
Читайте также:
Віктор Писанко
12 мая, 2022 четверг
Саботаж и диверсия со стороны командования Медицинских сил ВСУ, - майор Пилипец об увольнении руководителя Запорожского военного госпиталя
Дмитро Кулеба
13 мая, 2022 пятница
"Путин сможет праздновать": Кулеба заявил, что блокировка Венгрией нефтяного эмбарго против РФ может разрушить единство ЕС
13 мая, 2022 пятница
Китай пытается спасти Россию от поражения в войне с Украиной, - юрист Загребельская
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.44
    Покупка 31.44
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.6
    Продажа 33.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
14 мая
18:57
"Просто на убой". Воины РФ из Сахалина, Курил и Камчатки отказываются погибать в Украине
18:48
В Донецкой области может исчезнуть газ, - мэр Краматорска
18:39
Турция предложила морскую эвакуацию для раненых бойцов из Азовстали, – советник Эрдогана
18:28
Виктор Ляшко
Ляшко оценил стоимость восстановления разрушенных россиянами больниц
18:21
Эксклюзив
Грузия должна не ждать, а присоединяться к борьбе и вместе хоронить эту зомби-империю, - нардеп Гончаренко
18:19
Эксклюзив
Дефицит на рынке горючего останется до конца года, - директор группы компаний Prime Леушкин
18:18
Из Мариуполя в Запорожье наконец-то пропустили 500 авто с гражданскими
18:14
Депутаты Мариупольского горсовета просят МИД спасти защитников из Азовстали
18:03
"Мы не закрываем дверь": советник Эрдогана объяснил позицию по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии
18:02
В Житомирской области 86% поврежденных оккупантами объектов - жилые дома
17:41
В Луганской области оккупанты обстреливают единую трассу для эвакуации и подвоза гумгруза, - Денисова
17:37
Индия запретила продавать пшеницу в другие страны
17:14
На фото разрушен дом в Новгороде-Северском
На Черниговщине оккупанты разрушили около 3,5 тысяч зданий, - ОВА
16:59
Из Северодонецка сегодня эвакуировали 17 человек, в том числе троих детей
16:56
Анналена Бербок
Германия поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО
16:55
Эксклюзив
Вторые сутки на Попаснянском направлении идет колонна из тысячи единиц вражеской техники, - депутат Лисичанского горсовета Шведов
16:46
Эксклюзив
Все возможности перераспределения сбыта энергопродуктов России исчерпаны, - эксперт по энерговопросам Рябцев
16:43
Из Попаснянской общины в Луганской области эвакуировали восемь человек, в том числе троих детей, и завезли туда гумпомощь
16:41
Оккупанты планируют провести "перепись" населения в Херсонской области,- Денисова
16:34
В бою вблизи Изюма полег преподаватель корейского языка Денис Антипов
16:34
Кремль собирался депортировать 2 млн украинцев. Действовали более тысячи пересыльных лагерей, - Daily Mail
16:25
Зеленский – сенаторам США: Россия должна быть официально признана спонсором терроризма
16:23
Оккупанты готовят дезинформацию о детях из Мариуполя
16:14
Украина может избежать сценария долгой войны с помощью западного оружия, - генерал армии США Уэсли Кларк
16:04
Евровидение: Kalush Orchestra запретили сделать выступление с четким акцентом по поводу войны, - директор группы
16:03
287 тыс. украинцев сообщили об оккупантах через чатбот еВорог
15:47
Герман Галущенко
Потребление нефтепродуктов в Украине упало на 72% с начала полномасштабного вторжения России
15:44
"Готовимся к худшему сценарию". Оборона Киева не исключает повторное наступление на город
15:36
Эксклюзив
Призыв о помощи родных защитников Мариуполя к Си Цзиньпин - это обращение по адресу, - военный эксперт Мусиенко
15:34
В Херсоне убили 50 гражданских, еще около 120 человек похитила группа вербовщиков, - Денисова
15:33
В Подмосковье задержали беглого олигарха Бакая, - росСМИ
15:30
Хвостатая спасательница Николь. История собаки, которая "работает" в эвакуационном поезде
15:30
Россияне в оккупированном Мелитополе присвоили завод и карьер, - СМИ
15:13
На фото Елена Зеленская во время встречи с первой леди Польши
В эвакуации в Польше родилось более 2500 украинских малышей, - Елена Зеленская
15:12
метро
С 16 мая в Киеве возвращают оплату за проезд в общественном транспорте
15:12
Эксклюзив
Угрозы Финляндии и Швеции от российских чиновников – это попытка услужить Путину, – политолог Магда
15:09
Эксклюзив
Третий ракетный удар по Кременчугу был наиболее массированным, – депутат Полтавской ОГА Процай
15:00
Раненых и убитых военных РФ с острова Змеиный отправляют во временный оккупированный Севастополь, - украинская разведка
14:58
В Киеве переименовали арку Дружбы народов
14:48
Псевдоруководитель Южной Осетии назначил "референдум" по присоединению к РФ. В Тбилиси отреагировали
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV