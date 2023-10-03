Вступление Украины в ЕС: глава МИД Чехии считает, что начало переговоров возможно уже осенью

Об этом сообщает издание ČTK .

Он сказал, что встреча глав МИД (Совет ЕС) в Киеве была не просто символической – здесь обсуждались практические решения. По его мнению, Украине еще некоторое время потребуется помощь ЕС.

"Если Украина будет в Европейском Союзе, то это будет четкой гарантией безопасности. Однако это правда, что Украина должна измениться, адаптировать свое законодательство к законодательству ЕС - это долгий путь", - сказал министр.

Липавский подчеркнул, что Чехия отстаивает позицию, что переговоры о вступлении в ЕС с Украиной должны начаться осенью или в начале следующего года. По его мнению, Европа заинтересована в том, чтобы Украина смогла принять все стандарты и адаптировать правовую систему.

"Это технический процесс, в ходе которого будет оценен, насколько Украина готова. Будет понятно, над чем ей еще предстоит поработать", - отметил он.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила , что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил , что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил , что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

СМИ утверждают , что в октябре Европейская комиссия готовится рекомендовать начать переговоры с Украиной по членству в ЕС: европейские лидеры обсудят возможные промежуточные условия в декабре.