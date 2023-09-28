Вступление Украины в ЕС: что известно о выполнении требований Еврокомиссии

Постепенно страна движется к поставленным целям. 23 июня прошлого года Европейский Совет дал нам статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Впрочем, чтобы Украина его сохранила (предоставление статуса кандидата в июне 2022 года не является окончательным, и ЕС может отменить его в случае, если официальный Киев будет игнорировать повестку реформ), начались официальные переговоры о вступлении, нужно сначала выполнить 7 условий, которые определила Еврокомиссия . К слову, по данным Bloomberg , уже в октябре Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе. Это уже будет вторая, решающая оценка в рамках ежегодного пакета мер по расширению ЕС.

Еспресо объясняет, какие из необходимых реформ проведены и на какой стадии выполнения каждая из них.

О чем в тексте коротко:

рассказываем про семь блоков требований к Украине

выводы еврокомиссаров

когда Украина может стать членом ЕС

история Украины на пути к евросообществу

7 требований к Украине

Летом 2022 года Европейская комиссия выдвинула Украине ряд требований, предоставив список из семи пунктов. Речь шла о блоках реформ, которые нужно было выполнить.

1.Завершить реформу отбора судей Конституционного суда

Этот пункт был одним из самых проблемных, ведь в Украине состав КС всегда был крайне политизирован, а власти постоянно пытались взять КСУ под контроль. Реформа состоит в том, чтобы ввести профессиональный и ценностный отбор судей Конституционного суда.



20 декабря 2022 года Владимир Зеленский подписал закон о Конституционном суде, хотя накануне Венецианская комиссия рекомендовала внести в него изменения. Далее последовали длительные переговоры между Киевом и комиссией, которые наконец завершились принятием закона. В новый закон добавили норму, где отбор кандидатов пересматривают международные эксперты. Скажем, совещательная группа экспертов (ДГЭ) сможет отсеивать претендентов на мантии КСУ, если они не будут соответствовать нормам моральных добродетелей или профессиональной компетентности. Всего в ДГЭ будут входить 6 экспертов. Из них двое будут представлять международные организации, а еще один будет назначаться Кабмином по рекомендации Венецианской комиссии.

Фото: slovoidilo



2. Продолжение судебной реформы

В этом пункте речь шла о проверке добродетели членов Высшего Совета правосудия (ВРП) и проведении отбора кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС). И это один из двух пунктов, которые европейские ревизоры сочли выполненным еще несколько месяцев назад.



В этом году заработал новый состав Высшего Совета Правосудия, который сразу приветствовали в ЕС. 1 июня 2023 года ВРП назначил 16 новых членов Высшей квалификационной комиссии судей. Голосование за новых членов ВККС впервые происходило публично и поименно.

"Формирование ВРП и ВККС было одной из рекомендаций Еврокомиссии, связанных с получением Украиной статуса кандидата в ЕС. Это реформа, которой я посвятил больше сил в тесном сотрудничестве со многими украинскими коллегами. Спасибо за эту возможность, доволен результатами!" - прокомментировал это событие посол ЕС в Украине Матти Маасикас (в сентябре 2023 года Представительство ЕС в Украине возглавила Екатерина Матернова, заменив на этом посту Матти Маасикаса, – ред.).

Фото: vru.gov.ua



3. Борьба с коррупцией, формирование антикоррупционных органов

В прошлом году Еврокомиссия рекомендовала усилить борьбу с коррупцией, в том числе на высоком уровне эффективными расследованиями. В ЕС ждали должной динамики судебных дел и вынесенных приговоров. Кроме того, обязательным условием было завершить назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и провести процесс отбора-назначения на должность нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Этот пункт пока неизвестно, как будет оценен ревизорами, ведь, с одной стороны, было выдвинуто несколько подозрений топ-чиновникам, например бывшим заместителям министров: Грибану, Высоцкому, Лозинскому, Пивоварскому, Шаповалову, а также со второй попытки было возобновлено е-декларирование и открытие деклараций чиновников. Другой момент – активисты говорят о зависимом положении САП. Закон 8402 , призванный укрепить позиции антикоррупционной прокуратуры, парламентский комитет отклонил.

"По состоянию на данный момент уволить руководителя САП можно решением генпрокурора. После такого увольнения все процессуальные права переходят генпрокурору, а административные – первому заму председателя САП Синюку, которого затянул на должность Татаров (Олег Татаров, заместитель руководителя Офиса президента Украины, - ред.). Собственно, все это - смерть любой независимости/эффективности антикоррупционных органов. НАБУ/САП одномоментно превращаются в "Татаровское ДБР". Неважно, что расследуют детективы, - все это Костин/Синюк заблокируют/сольют за 5 мин", - писал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Фото: focus.ua



4. Борьба с отмыванием средств и правоохранительная реформа

Закон о предотвращении и противодействии отмыванию средств депутаты приняли еще в ноябре прошлого года. Однако парламентарии поддержали поправки, ослабляющие финансовый мониторинг публичных деятелей, что противоречит стандартам Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

"Принятый закон предусматривает, что политически значимые лица будут в таком статусе еще три года после того, как покинут свои должности. Проблема в том, что ранее чиновники оставались в этом статусе на протяжении всей жизни, что и требует от нас FATF. Контроль политически значимых (PEP) лиц в течение трех лет не будет эффективным, поскольку после увольнения РЕР риски (в том числе коррупционные) в отношении таких лиц остаются", – объяснял народный депутат Ярослав Юрчишин.

Правительство уже внесло в Верховную Раду другой законопроект , возвращающий политическим деятелям пожизненный статус национальных публичных деятелей. Он пока находится на рассмотрении комитета. Вместе с тем Денис Шмыгаль отмечает , что его правительство наработало нормативно-правовую базу по борьбе с отмыванием денег в рамках стандартов FATF.

5. Борьба с влиянием олигархов

Вместе с реформой Конституционного суда, этот пункт эксперты называли одним из самых проблемных. Руководство Украины отчитывается об антиолигархическом законе , принятом в 2021 году. Впрочем, Венецианская комиссия заявила , что принятый антиолигархический Закон не стоит применять в его нынешнем виде, и рекомендует законодательно отсрочить его имплементацию.

"Сейчас закон об олигархах нельзя рассматривать как демократический ответ на проблему олигархизации. Закон трудно согласовать с принципами политического плюрализма и верховенства права, поскольку он потенциально может быть использован в политических целях", – говорится в документе.

Комиссия рекомендовала определить недостатки закона об олигархах и разработать альтернативный законопроект, предусматривающий эффективную конкурентную политику, борьбу с коррупцией на самом высоком уровне, повышение прозрачности госзакупок, более четкие правила финансирования политических партий и избирательных кампаний, реформирование налогового законодательства и отмену налоговых.

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6. Реформы в медиасфере

Этот пункт, равно как и судебная реформа, один из двух, напротив которого Еврокомиссия фактически уже поставила отметку "выполнена". Речь идет о согласовании законодательства о СМИ с европейским аудиовизуальным законодательством. В декабре 2022 года Верховная Рада приняла закон " О медиа ", а в мае 2023-го – закон о рекламе.



В Украине подобные изменения одобрили не все. Нормы, работающие в Европе, в Украине могут способствовать давлению на печать. Об этом заявляло немало журналистских организаций. Скажем, Интернет-ассоциация Украины отмечала , что Закон "О медиа" угрожает тоталитаризмом в медийной сфере. ИнАУ обратила внимание на расширение полномочий Нацсовета по телевидению и радиовещанию, внесудебный запрет на распространение медиа (даже не во время военного положения), ограничение доступа к соцсетям и исключение результатов из поисковых систем, дискриминационные подходы к онлайн-медиа и т.д.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечал , что журналисты теперь могут "бояться определенных тем из-за угрозы санкций".

"Украинский законопроект о средствах массовой информации серьезно угрожает свободе прессы в стране, усиливая государственный контроль над информацией в то время, когда граждане нуждаются в ней больше всего", – комментировали закон в Комитете защиты журналистов (CPJ).

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7. Изменение законодательства о национальных меньшинствах

Закон "О национальных меньшинствах (сообществах)" был принят Верховной Радой в декабре 2022 года и вступил в силу в марте 2023 года. Однако президент Румынии Клаус Иоганнис призвал Владимира Зеленского пересмотреть этот закон. Последний пообещал учесть пожелания Бухареста. Также к этой теме неоднократно возвращалась Венгрия, говоря об ущемлении прав закарпатских венгров.



В начале 2023 года ПАСЕ по венгерско-румынской инициативе обратилась к Венецианской комиссии из-за прав нацменьшинств в Украине. Венецианская комиссия этот закон раскритиковала .

Недавно на заседании 21 сентября Верховная Рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Документом предусмотрены государственные гарантии бесплатного обеспечения учебниками (в том числе электронными) соискателей полного общего среднего образования, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) в порядке, установленном правительством. Также обеспечивается возможность использования языков национальных меньшинств (сообществ) в сфере рекламы, при осуществлении публичных, культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий, предоставление экстренной помощи и т.д.

Заключение еврокомиссара

В июне этого года комиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи оценил успехи Украины на пути к семи реформам и заявил, что из этих 7 приоритетов Украина уже выполнила 2 шага.

Вторую решающую оценку планируют обнародовать в рамках ежегодного пакета мероприятий по расширению ЕС уже в октябре.

"Прежде всего, они успешно решили реформу двух ключевых органов судебного управления - это был Шаг 2: Высший совет юстиции и Высшая квалификационная комиссия судей, которые начали работать после процесса отбора на основе заслуг.

Второй случай, где мы считаем приоритет полным, – это медиасфера, которая является Шагом 6, где они приняли ключевое медиа-законодательства полностью в соответствии с нашей собственной Директивой ЕС об аудиовизуальных медиа-услугах.

Прогресс в выполнении других шагов, как мы говорим на нашем брюссельском языке, идет по плану, а это значит, что работа выполняется вовремя и мы работаем вместе с Украиной.

Украина достигла определенного прогресса в остальных 4 шагах, а именно в борьбе с коррупцией, отмыванием денег, деолигархизации и национальных меньшинствах.

Что касается антикоррупционных мер, то мы увидели определенный прогресс, назначив новых председателей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и др.", – говорилось в отчете Оливера Варгеи.

Оливер Варгеи, gettyimages

Что дальше и когда Украина вступит в ЕС

Если Европейский совет положительно оценит выполнение "домашнего задания" Украиной, то велика вероятность, что переговоры о вступлении начнутся уже в декабре. Об этом заявлял спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук для Радио Свобода.

"У меня есть большие надежды, что она будет, тогда в декабре Евросовет примет решение об открытии переговоров о полноценном членстве. Я просто хотел бы, чтобы все понимали, что это событие, которое в несколько раз важнее, чем получение статуса кандидата. Это уже финишная прямая", – подчеркнул Стефанчук.

А вот, например, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла , что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, поскольку такие изменения вводятся годами.

"Сегодня мы не услышим, что выполнили все семь рекомендаций на 100%, потому что мы говорим об основных трансформациях в стране, которые связаны с правами человека, процессом деолигархизации, который также стал одним из столпов фундаментальных демократических реформ. Это изменения, которые будут вводиться годами, но к октябрю мы обеспечим выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов", – сказала чиновница.

После выполнения семи требований Украине дадут 35 разделов, по которым необходимо согласовать законодательство с европейскими стандартами. Стефанчук говорит, что большое количество этих норм уже выполнено.

"И когда мы это решим, тогда Украина может стать членом ЕС", – объяснил спикер.

На днях появилось заявление от главы Европарламента Роберты Мецолы, подтвердившей, что государства-члены могут начать официальные переговоры с Украиной уже в декабре. "Если они двигаются быстро, мы должны соответствовать этой скорости", – отметила Мецола.



Что касается более конкретных сроков вступления в ЕС, то президент Европейского совета Шарль Мишель заявил , что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

Справка: история Украины на пути в ЕС

После провозглашения независимости Украины европейское направление было официально определено как главное направление внешней политики Украины. В 1993 году Верховная Рада приняла Постановление "Об Основных направлениях внешней политики Украины". Там декларировалось намерение Украины стать членом Европейских сообществ (ЕС). Через несколько лет было отмечено, что национальными интересами Украины является приобретение полноправного членства в ЕС, определялись основные приоритеты деятельности органов исполнительной власти на период до 2007 года. За это время должны были быть созданы предпосылки, необходимые для обретения Украиной полноправного членства в Европейском Союзе. Среднесрочной целью Стратегии определялось обретение статуса ассоциированного члена ЕС.

С 2007 по 2013 годы продолжались переговоры по заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на замену Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

После отказа президента Украины Виктора Януковича под давлением России подписывать Соглашение, в Украине состоялись массовые протесты, или Евромайдан, которые впоследствии переросли в Революцию достоинства и привели к свержению режима Януковича и его бегству из страны. Эти события также послужили поводом для вторжения России в Крым в феврале 2014 года.

Новые власти подписали Соглашение об ассоциации с ЕС в марте-июне 2014 года. С 2019 г. курс на членство в Европейском Союзе записан в Конституции Украины. Статус кандидата на вступление в ЕС Украина получила в 2022 году.