Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: Шойгу обещает развернуть 12 воинских частей и подразделений возле границ

Об этом сообщают РИА Новости.

"В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано 12 воинских частей и подразделений. Организационные мероприятия, которые проводятся, синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники", - сказал Шойгу.

16 мая в МИД России заявили , что не будут мириться с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

16 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что не видит непосредственной угрозы для РФ из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.