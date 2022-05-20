Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: Шойгу обещает развернуть 12 воинских частей и подразделений возле границ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о "мерах адекватного противодействия" на интеграцию Швеции и Финляндии в НАТО - развертывание новых воинских частей и подразделений
Об этом сообщают РИА Новости.
"В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано 12 воинских частей и подразделений. Организационные мероприятия, которые проводятся, синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники", - сказал Шойгу.
- 16 мая в МИД России заявили , что не будут мириться с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.
- 16 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что не видит непосредственной угрозы для РФ из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
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