Вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к невыгодной военной позиции России в Балтийском море, - генерал Марк Милли

Сообщает Reuters.

Швеция и Финляндия в прошлом месяце подали заявку на присоединение к военному альянсу из-за опасений о безопасности после того, как Россия вторглась в Украину в феврале. Их присоединение означало бы, что побережье Балтийского моря, за исключением территорий вокруг российских Калининградских городов и Санкт-Петербурга, будет окружено членами НАТО.

"С российской точки зрения это будет очень проблематично для них в военном плане, и это будет очень выгодно для НАТО", - сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов.

Он выступил на совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой, премьер-министром Швеции и министром обороны Швеции перед ежегодными учениями НАТО в Балтийском море, в которых принимают участие Швеция и Финляндия.

"Балтийское море очень важно стратегически, это один из самых крупных морских путей мира", – добавил генерал Марк Милли.

Издание добавляет, что в прошлом месяце Путин заявил, что нет угрозы России, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО. Он также предупредил, что Москва ответит, если возглавляемый США Альянс укрепит военную инфраструктуру в новых странах.

18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.

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