Вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к невыгодной военной позиции России в Балтийском море, - генерал Марк Милли
Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО поставит Россию в тяжелое военное положение в Балтийском море. Об этом 4 июня сказал глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли
Сообщает Reuters.
Швеция и Финляндия в прошлом месяце подали заявку на присоединение к военному альянсу из-за опасений о безопасности после того, как Россия вторглась в Украину в феврале. Их присоединение означало бы, что побережье Балтийского моря, за исключением территорий вокруг российских Калининградских городов и Санкт-Петербурга, будет окружено членами НАТО.
"С российской точки зрения это будет очень проблематично для них в военном плане, и это будет очень выгодно для НАТО", - сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов.
Он выступил на совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой, премьер-министром Швеции и министром обороны Швеции перед ежегодными учениями НАТО в Балтийском море, в которых принимают участие Швеция и Финляндия.
"Балтийское море очень важно стратегически, это один из самых крупных морских путей мира", – добавил генерал Марк Милли.
Издание добавляет, что в прошлом месяце Путин заявил, что нет угрозы России, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО. Он также предупредил, что Москва ответит, если возглавляемый США Альянс укрепит военную инфраструктуру в новых странах.
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
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