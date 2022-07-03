Журналист высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Положительным шагом является то, что Швеция и Финляндия скоро станут членами Североатлантического альянса. А это, сами знаете, привлечение очередных российских сил на Севере, а значит - облегчение для Украины и спасение для стран Балтии. Я действительно считаю, что это отпор России и настоящий удар для Путина, который желал ухода НАТО от границ России", - отметил Сераковский.

Польский журналист добавил, что президент Путин сам приблизил армию Североатлантического альянса к России.

"Российский диктатор Владимир Путин из-за своей геополитической глупости наоборот приблизил НАТО к Российской Федерации. А украинская армия показала, что вторая армия мира - это шутка. Масса войска, людей, которых кремль воспринимает как пушечное мясо, бросается на фронт без всякого уважения ни к украинцам, ни даже к россиянам", - отметил Славомир Сераковский.

28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция официально подпишут свои протоколы о вступлении в Альянс 5 июля .

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