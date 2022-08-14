Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ограничит Россию на Севере, - Згурец

Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО - это важнейший вклад в укрепление Альянса и существенное ограничение возможностей России действовать на Севере. Потенциал Швеции и Финляндии для Североатлантического альянса достаточно велик - это полный контроль Балтийского моря. Швеция и Финляндия достаточно мощно могут перекрыть линии сообщения российской армии на Севере", - отметил Згурец.

Эксперт добавил, что срок вступления Финляндии и Швеции в НАТО не суть важен, ведь США и Великобритания заявили о своей поддержке в случае агрессивных действий со стороны РФ.

"Сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО не имеют значения, ведь Соединенные Штаты Америки и Великобритания заявили, что в случае агрессивных действий со стороны России этим странам будет оказываться помощь в формате полномасштабной поддержки со стороны Альянса. В то же время вступление Швеции и Финляндии в НАТО - это правильный шаг со стороны Альянса, чтобы создать общий пояс безопасности, который существенно ограничит возможности России чувствовать себя уверенно в этой зоне", - заметил Сергей Згурец.

9 августа президент США Джо Байден подписал документы о ратификации протоколов вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

13 августа ратификационный протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО подписал президент Франции Эмманюэль Макрон.

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