Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может укрепить Европу – министр обороны Эстонии
Эстония будет рада приветствовать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку видит в этом пополнении укрепление оборонной способности Европы
Об этом рассказал для CNN министр обороны Эстонии Калле Лаанет.
"Эстония приветствует Швецию и Финляндию в нашей группе, наших союзников по НАТО. Это укрепит нашу, скажем, восточную часть НАТО", - заявил Лаанет.
Известно, что такой комментарий министр обороны Эстонии дал во время визита в Польшу, куда он приехал, чтобы осмотреть расположенные там эстонские войска.
Кроме этого, Лаанет отметил отправление в страны Балтии военных и военной техники НАТО, в рамках гарантии безопасности, которая "полностью изменилась" после вторжения России в Украину.
- Напомним, 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что решение о вступлении в НАТО может быть принято в ближайшие недели.
- 15 апреля министр по европейским делам Финляндии Тютти Туппурайнен заявила, что весьма вероятно, что Финляндия вступит в НАТО.
- Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Финляндию и Швецию как можно быстрее присоединиться к НАТО, потому что это усилит безопасность стран Балтии и укрепит Альянс.
- 20 апреля парламент Финляндии открыл дебаты о вступлении в НАТО.
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