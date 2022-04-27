Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может укрепить Европу – министр обороны Эстонии

Об этом рассказал для CNN министр обороны Эстонии Калле Лаанет.



"Эстония приветствует Швецию и Финляндию в нашей группе, наших союзников по НАТО. Это укрепит нашу, скажем, восточную часть НАТО", - заявил Лаанет.



Известно, что такой комментарий министр обороны Эстонии дал во время визита в Польшу, куда он приехал, чтобы осмотреть расположенные там эстонские войска.



Кроме этого, Лаанет отметил отправление в страны Балтии военных и военной техники НАТО, в рамках гарантии безопасности, которая "полностью изменилась" после вторжения России в Украину.

Напомним, 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что решение о вступлении в НАТО может быть принято в ближайшие недели.

15 апреля министр по европейским делам Финляндии Тютти Туппурайнен заявила, что весьма вероятно, что Финляндия вступит в НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Финляндию и Швецию как можно быстрее присоединиться к НАТО, потому что это усилит безопасность стран Балтии и укрепит Альянс.

20 апреля парламент Финляндии открыл дебаты о вступлении в НАТО.