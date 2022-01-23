Вступление новых стран из Восточной Европы в НАТО вообще не стоит на повестке дня, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не может дать России гарантии нерасширения, поскольку вопрос о членстве в Альянсе новых стран из Восточной Европы не стоит на повестке дня.
Об этом Шольц заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung.
По его словам, НАТО не может дать России гарантий нерасширения, поскольку вопроса о вступлении новых стран из Восточной Европы в Альянс нет в повестке дня.
"Вступление новых стран из Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не стоит на повестке дня. Зачем это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть", - сказал Шольц.
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Напомним, 21 января в Женеве состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова по поводу кризиса вокруг Украины и "гарантий безопасности", которые Москва требует от Запада.
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