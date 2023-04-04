Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Президент Путин провозгласил цель вторжения в Украину, чтобы НАТО было меньше. Он получает прямо обратное. Сегодня Финляндия, а впоследствии и Швеция станут полноправными членами альянса", - сказал он журналистам перед встречей министров иностранных дел альянса.

По словам Столтенберга, НАТО гарантирует предстоящее присоединение Швеции.