Вступление Финляндии в НАТО стало следствием действий России, а не наоборот, - генсек Столтенберг
Расширение НАТО – вступление Финляндии в Альянс, а впоследствии и Швеции станет историческим событием, а также прямым результатом российского вторжения в Украину
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Президент Путин провозгласил цель вторжения в Украину, чтобы НАТО было меньше. Он получает прямо обратное. Сегодня Финляндия, а впоследствии и Швеция станут полноправными членами альянса", - сказал он журналистам перед встречей министров иностранных дел альянса.
По словам Столтенберга, НАТО гарантирует предстоящее присоединение Швеции.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил , что Финляндия присоединится к Североатлантическому Альянсу во вторник, 4 апреля.
- Глава Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж пояснил , что полномасштабная интервенция РФ в Украине заставила нейтральные страны пересматривать свой статус.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.98
Покупка 36.98Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40Продажа 40.89
- Актуальное
- Важное