Вступление Финляндии в НАТО – геостратегическое поражение России, - политик Джердж
Глава Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж пояснил, что полномасштабная интервенция РФ в Украине заставила нейтральные страны пересматривать свой статус
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Вступление Финляндии в НАТО является геостратегическим поражением Российской Федерации. Неизвестно, чего Россия пыталась достичь заявлениями о том, чтобы НАТО вернулось на границы 1997 года. В конце концов, их грубые и хамские политики побудили нейтральные страны пересмотреть свой статус", - пояснил Джердж.
Политик подчеркнул, что война России против Украины вынудила Финляндию пересмотреть свой нейтральный статус
"Вступление Финляндии в НАТО знаменует окончание российско-финской войны. Часть территорий Финляндии была оккупирована СССР. Страна вынуждена была объявить о своем нейтралитете. После полномасштабного вторжения России в Украину, финны вынуждены пересматривать свой статус во избежание повторения агрессии на их территорию. Это очевидно, что они хотят жить в безопасной европейской стране", – добавил он.
- В 2022 году Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО после открытого нападения России на Украину, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
- В июне 2022 г., перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- Эрдоган заявил в Анкаре 15 марта, что его страна "будет придерживаться обещания, которое она дала" по вступлению Финляндии в оборонный альянс НАТО, а Швеции, вероятно, уже после выборов в Турции.
- После этого президент Турции сообщил, что страна начала процесс ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.
- 31 марта турецкий меджлиспринял законопроект, одобряющий вступление Финляндии в НАТО.
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