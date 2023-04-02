Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Вступление Финляндии в НАТО является геостратегическим поражением Российской Федерации. Неизвестно, чего Россия пыталась достичь заявлениями о том, чтобы НАТО вернулось на границы 1997 года. В конце концов, их грубые и хамские политики побудили нейтральные страны пересмотреть свой статус", - пояснил Джердж.

Политик подчеркнул, что война России против Украины вынудила Финляндию пересмотреть свой нейтральный статус

"Вступление Финляндии в НАТО знаменует окончание российско-финской войны. Часть территорий Финляндии была оккупирована СССР. Страна вынуждена была объявить о своем нейтралитете. После полномасштабного вторжения России в Украину, финны вынуждены пересматривать свой статус во избежание повторения агрессии на их территорию. Это очевидно, что они хотят жить в безопасной европейской стране", – добавил он.