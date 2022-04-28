Вступление Финляндии и Швеции в НАТО пройдет быстро, - Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Финляндия и Швеция решат подать заявку на вступление в НАТО, процесс вступления будет быстрыми будут приняты временные меры, пока они не станут официальными членами альянса
Об этом сообщает издание Europe-cities.
"Мы ведем диалог с Финляндией и Швецией, и это их решение. Но если они решат подать заявку, Финляндию и Швецию будут тепло приветствовать, и я ожидаю, что процесс пройдет быстро", – Йенс Столтенберг.
Он отметил, что любая нация имеет право сама решать свое будущее.
"Итак, когда Россия определенным образом пытается угрожать, испугать Финляндию и Швецию, чтобы они самостоятельно не решали свое будущее, это лишь показывает, как Россия не уважает фундаментальное право каждой нации на выбор своего собственного пути", - добавил Столтенберг.
Генеральный секретарь подчеркнул, что Финляндия и Швеция уже очень близки к НАТО.
"Мы работаем вместе, вместе тренируемся. И как только мы примем решение пригласить их, это будет сильный политический сигнал о том, что безопасность Финляндии и Швеции важна для всех союзников по НАТО", – добавил он.
- Напомним, Эстония будет приветствовать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку видит в этом пополнении укрепление обороноспособности Европы.
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