Вступление Финляндии и Швеции в НАТО пройдет быстро, - Йенс Столтенберг

Об этом сообщает издание Europe-cities.

"Мы ведем диалог с Финляндией и Швецией, и это их решение. Но если они решат подать заявку, Финляндию и Швецию будут тепло приветствовать, и я ожидаю, что процесс пройдет быстро", – Йенс Столтенберг.

Он отметил, что любая нация имеет право сама решать свое будущее.

"Итак, когда Россия определенным образом пытается угрожать, испугать Финляндию и Швецию, чтобы они самостоятельно не решали свое будущее, это лишь показывает, как Россия не уважает фундаментальное право каждой нации на выбор своего собственного пути", - добавил Столтенберг.

Генеральный секретарь подчеркнул, что Финляндия и Швеция уже очень близки к НАТО.

"Мы работаем вместе, вместе тренируемся. И как только мы примем решение пригласить их, это будет сильный политический сигнал о том, что безопасность Финляндии и Швеции важна для всех союзников по НАТО", – добавил он.

Напомним, Эстония будет приветствовать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку видит в этом пополнении укрепление обороноспособности Европы.

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