Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: парламент Дании согласовал присоединение
Парламент Дании единогласно согласовал вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод в Twitter.
"Исторический день для Дании, Финляндии и Швеции! Парламент Дании единогласно поддержал присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. Это мощный сигнал солидарности с нашими нордическими соседями", - написал он.
Дания стала первой страной, согласовавшей вступление двух новых стран в НАТО.
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
- Только Турция блокирует вступление стран в Альянс. Главные условия для снятия блокировки – прекратить поддержку Курдистана и тех, "с кем борется Турция".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.86
Покупка 33.86Продажа 34.88
-
EUR
Покупка 35.78Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное