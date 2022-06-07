Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод в Twitter.

"Исторический день для Дании, Финляндии и Швеции! Парламент Дании единогласно поддержал присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. Это мощный сигнал солидарности с нашими нордическими соседями", - написал он.

Дания стала первой страной, согласовавшей вступление двух новых стран в НАТО.

18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.

Только Турция блокирует вступление стран в Альянс. Главные условия для снятия блокировки – прекратить поддержку Курдистана и тех, "с кем борется Турция".