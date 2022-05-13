Вступление Финляндии и Швеции в НАТО – это результат агрессивной войны Путина против Украины, - экс-посол США в Украине Хербст
5-й Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джон Хербст считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО является прямым результатом военной интервенции РФ в Украине
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало еще одним подарком Путину за то, что он отправил свои войска в Украину 3 месяца назад. Соседствующие с Россией государства после вторжения Путина в Украину поняли, что Российская Федерация является большой угрозой и их территориям. Эти страны до вторжения были известны тем, что были нейтральны. Теперь они ищут помощи, чтобы защитить себя. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО - это прямой результат вторжения России в Украину", - пояснил Хербст.
Хербст подчеркнул, что действия Путина только усилили единство Альянса, когда он отправил войска в Украину.
"Путин своими действиями только усилил единство НАТО. Сейчас достаточно мощные страны хотят стать членами НАТО. Швеция и Финляндия имеют профессиональные армии и высокотехнологичные образцы вооружения. Поэтому Путин вредит своей же стране. Безопасность России будет только ухудшаться в результате его второго наступления на Украину" – добавил он.
- 3 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что решение о вступлении в НАТО может быть принято в ближайшие недели.
- 15 апреля министр по европейским делам Финляндии Тютти Туппурайнен заявила, что весьма вероятно, что Финляндия вступит в НАТО.
- 20 апреля парламент Финляндии открыл дебаты о вступлении в НАТО.
- В апреле шведские СМИ сообщили, что Стокгольм в июне подаст заявку на вступление в НАТО.
- 28 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО пройдет быстро.
- 12 мая Финляндия официально объявила о намерении вступить в НАТО.
- СМИ сообщили, что страны могут подать заявки 15 мая
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