Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало еще одним подарком Путину за то, что он отправил свои войска в Украину 3 месяца назад. Соседствующие с Россией государства после вторжения Путина в Украину поняли, что Российская Федерация является большой угрозой и их территориям. Эти страны до вторжения были известны тем, что были нейтральны. Теперь они ищут помощи, чтобы защитить себя. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО - это прямой результат вторжения России в Украину", - пояснил Хербст.

Хербст подчеркнул, что действия Путина только усилили единство Альянса, когда он отправил войска в Украину.

"Путин своими действиями только усилил единство НАТО. Сейчас достаточно мощные страны хотят стать членами НАТО. Швеция и Финляндия имеют профессиональные армии и высокотехнологичные образцы вооружения. Поэтому Путин вредит своей же стране. Безопасность России будет только ухудшаться в результате его второго наступления на Украину" – добавил он.

3 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что решение о вступлении в НАТО может быть принято в ближайшие недели.

15 апреля министр по европейским делам Финляндии Тютти Туппурайнен заявила, что весьма вероятно, что Финляндия вступит в НАТО.

20 апреля парламент Финляндии открыл дебаты о вступлении в НАТО.

В апреле шведские СМИ сообщили, что Стокгольм в июне подаст заявку на вступление в НАТО.

28 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО пройдет быстро.

12 мая Финляндия официально объявила о намерении вступить в НАТО.

СМИ сообщили, что страны могут подать заявки 15 мая

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