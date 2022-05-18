Вступление Финляндии и Швеции в НАТО без Украины недостаточно для безопасности в Европе, – Порошенко

Об этом Петр Порошенко заявил в эфире британского телеканала GB News.

Отвечая на вопрос о будущем членстве в Северо-Атлантическом альянсе Швеции и Финляндии, Порошенко подчеркнул, что без Украины в НАТО безопасность Европы будет недостаточной.

"Агрессия против Украины продемонстрировала разрушение всей послевоенной системы безопасности, основанной на Совбезе ООН. Теперь в мире не осталось ни одного эффективного механизма безопасности, кроме НАТО", – констатирует Петр Порошенко.

Он напомнил, что в начале 90-х годов Украина отказалась от третьего по мощности в мире ядерного арсенала.

"Вместо этого мы получили гарантии безопасности в виде Будапештского меморандума. И Великобритания была одной из стран-гарантов. Однако они не стоили даже бумаги", – говорит пятый Президент.

"Я думаю, что будущего членства Финляндии и Швеции будет недостаточно для безопасности в Европе, если Украина не будет также государством-членом НАТО. И поэтому в июне во время саммита НАТО в Мадриде мы однозначно должны получить План действий по членству в НАТО для Украины", – убежден Порошенко.

В среду, 18 мая, Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.

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