Вступление Финляндии и Швеции в НАТО без Украины недостаточно для безопасности в Европе, – Порошенко
Пятый президент считает, что Украина должна получить План действий по членству в НАТО на ближайшем саммите Альянса
Об этом Петр Порошенко заявил в эфире британского телеканала GB News.
Отвечая на вопрос о будущем членстве в Северо-Атлантическом альянсе Швеции и Финляндии, Порошенко подчеркнул, что без Украины в НАТО безопасность Европы будет недостаточной.
"Агрессия против Украины продемонстрировала разрушение всей послевоенной системы безопасности, основанной на Совбезе ООН. Теперь в мире не осталось ни одного эффективного механизма безопасности, кроме НАТО", – констатирует Петр Порошенко.
Он напомнил, что в начале 90-х годов Украина отказалась от третьего по мощности в мире ядерного арсенала.
"Вместо этого мы получили гарантии безопасности в виде Будапештского меморандума. И Великобритания была одной из стран-гарантов. Однако они не стоили даже бумаги", – говорит пятый Президент.
"Я думаю, что будущего членства Финляндии и Швеции будет недостаточно для безопасности в Европе, если Украина не будет также государством-членом НАТО. И поэтому в июне во время саммита НАТО в Мадриде мы однозначно должны получить План действий по членству в НАТО для Украины", – убежден Порошенко.
- В среду, 18 мая, Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.86Продажа 33.69
- Актуальное
- Важное