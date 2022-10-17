Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Поводок для Лукашенко в руках Путина с каждым днем становится короче. Лукашенко выглядит все трагикомичнее. Однако это его путь и выбор. Лукашенко прекрасно понимает, что если он санкционирует участие беларусской армии в войне против Украины, то это станет началом его конца", – объяснил Магда.

Политолог уверен, что российские войска на территории Беларуси не смогут успешно подготовить белорусскую армию.

"Весь режим Лукашенко будет демонтирован. Поскольку вряд ли найдутся генералы, которые скажут, что они не причастны к этим событиям. К тому же у меня очень простая формула. Независимо от количества беларусских войск, которые будут соединены с российской армией, командовать ими будут командиры из России. И уж если об этом говорить, то если смешать варенье и дерьмо, это все же будет дерьмо", - добавил он.

14 октября российский и беларусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко объявили о развертывании совместной группировки войск в Беларуси.

15 октября стало известно, что в Беларусь прибыли первые российские военные из состава "региональной группировки" войск.

16 октября министерство обороны Беларуси объявило, что в рамках развертывания совместной группировки войск из РФ в страну перебросят 9 тыс. российских военных.

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