Об этом пишет Освіта.ua.

Для регистрации кабинета необходимо зайти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме и указать адрес электронной почты, на который придет письмо со ссылкой для активации доступа к кабинету. Также следует внести данные сертификата НМТ (или ВНО) и свидетельства о среднем образовании (аттестата).

После активации в электронный кабинет необходимо ввести и загрузить информацию о поступающем: контактный номер телефона, цветную фотографию поступающего и фотокопию приложения к свидетельству или аттестату о среднем образовании.

В этом году заявления и документы от поступающих начнут принимать 19 июля, а закончат – 31 июля. Исключение составляет высшие военные учебные заведения, учреждения со специфическими условиями обучения и военные учебные подразделения вузов.