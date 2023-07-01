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Вступление-2023: началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов

1 июля, 2023 суббота
18:54
Общество

В Украине, в субботу, 1 июля, началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов, через которые в дальнейшем можно будет подать заявления в заведения высшего образования

Об этом пишет Освіта.ua.

Для регистрации кабинета необходимо зайти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме и указать адрес электронной почты, на который придет письмо со ссылкой для активации доступа к кабинету. Также следует внести данные сертификата НМТ (или ВНО) и свидетельства о среднем образовании (аттестата).

После активации в электронный кабинет необходимо ввести и загрузить информацию о поступающем: контактный номер телефона, цветную фотографию поступающего и фотокопию приложения к свидетельству или аттестату о среднем образовании.

В этом году заявления и документы от поступающих начнут принимать 19 июля, а закончат – 31 июля. Исключение составляет высшие военные учебные заведения, учреждения со специфическими условиями обучения и военные учебные подразделения вузов.

  • 3 апреля началась регистрация абитуриентов для участия в Национальном мультипредметном тесте. Более 23 тысяч украинских поступающих планировали сдавать тест за границей, а количество стран, где будут проводить НМТ в 2023 году, возросло до 32.
  • 28 июня участники основной сессии национального мультитеста получили результаты. Они доступны в персональном электронном кабинете. Участники допсессии получат свои официальные результаты до 29 июля.
  • Портал Освіта.ua создал пошаговый алгоритм действий для абитуриента в 2023 году. В нем объяснили процесс поступления в заведения высшего образования от получения результата НМТ в тестовых баллах до заключения договора об обучении с заведением высшего образования.
образование
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