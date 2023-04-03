Вступление-2023: началась регистрация для участия в НМТ

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Сегодня, 3 апреля, началась регистрация для участия в Национальном мультипредметном тесте этого года. Продлится она до 3 мая", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что УЦОКО обеспечит регистрацию на НМТ в безбумажной форме.

Для регистрации потенциальный абитуриент должен с помощью специального сервиса создать персональный кабинет и выполнить в нем ряд действий.