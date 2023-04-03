Вступление-2023: началась регистрация для участия в НМТ
С сегодняшнего дня начинается регистрация абитуриентов для участия в Национальном мультипредметном тесте
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
"Сегодня, 3 апреля, началась регистрация для участия в Национальном мультипредметном тесте этого года. Продлится она до 3 мая", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что УЦОКО обеспечит регистрацию на НМТ в безбумажной форме.
Для регистрации потенциальный абитуриент должен с помощью специального сервиса создать персональный кабинет и выполнить в нем ряд действий.
- Ранее, 31 марта, сообщалось , что 21 страна мира уже подтвердила проведение основной сессии национального мультипредметного теста: переговоры с отдельными загранучреждениями продолжаются.
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