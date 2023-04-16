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OPINION

Вступительная кампания-2023 как национальный психологический тест

Николай Скиба
16 апреля, 2023 воскресенье
18:02
Мнение

В апреле 2023 г. стартовала уже вторая за время полномасштабной войны вступительная кампания в вузы

В этом году, как и в предыдущем, это, прежде всего, социально-психологический тест. Разные опросы дают примерно подобную цифру относительно доли тех, кто хочет вернуться или остаться в Украине – от 60 до 90%. В 2022 году рекомендации к зачислению на бюджет получили 67 тыс. студентов, что превысило соответствующий довоенный показатель (в 2021 г. таких было около 60 тыс.). Конечно, сыграло роль ограничение выезда за границу для мужчин призывного возраста. Гендерный дисбаланс наблюдался и на поступлении в магистратуру. Следовательно, тенденция такова, что украинские учреждения высшего образования все меньше о собственно образовании, тем более – о его качестве.

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В октябре прошлого года мне пришлось проводить опрос среди украинской молодежи. Среди других был вопрос "Что для вас означает обучение в украинском государственном университете?". Три четверти респондентов ответили, что это возможность поступления на бюджет. Итак, решая возвращаться в Украину и поступать в государственный университет молодые люди, осознают определенное социальное благо в возможности учиться на бюджете и знакомые правила игры, к которым не нужно специально готовиться или адаптироваться. Но по сути это сигнализирует о настроениях патернализма, которые глубоко укоренены даже в молодом поколении. Те, кто предпочитает частные вузы, могли указать свои причины такого выбора. Большинство ответили, что их интересует высокий уровень образования. Только 8% всех респондентов сообщили, что выбор частного вуза отвечает их амбициям. В целом это ожидаемый показатель, ведь редко когда в обществе более 15 % пассионариев. Итак, 8–10 % украинской молодежи готовы рисковать, они стремятся к эмансипации, поэтому склонны выбрать университет не в городе своего проживания. Здесь также прослеживается закономерность: амбициозные молодые люди, выбирая будущую профессию, полагаются скорее не на собственные чувства или советы родителей, а на мнение экспертов из отрасли.

По выбору возвращаться в Украину и поступать в государственный университет, молодые люди видят определенное социальное благо в возможности учиться на бюджете и знакомые правила игры, к которым не нужно специально готовиться или адаптироваться. По сути это сигнализирует о настроениях патернализма, глубоко укорененных даже в молодом поколении

В течение 2022 – 2023 учебного года абсолютное большинство УВО в лучшем случае проводили лекции онлайн. У кого и этого не было. Требования к студентам, как и обратная связь от преподавателей, были лайтовыми. Следовательно, университет, в частности, так называемые государственные, все больше превращаются в социальную камеру хранения. Исключение составляет 4-5 университетов, названия которых определенно хорошо известны в Украине.

Тем более что и порог вступления существенно снижен. В этом году, как и в прошлом, ВНО проходит дистанционно и имеет форму Национального мультипредметного теста. НМТ 2023 состоится в форме компьютерного онлайн-тестирования по трем предметам: два предмета из основного блока (украинский язык, математика) и один предмет из дополнительного блока (история Украины, или иностранный язык, или биология, или физика, или химия) по выбору поступающего. На все испытания дается 180 мин, за которые нужно справиться с тестами по трем предметам. Результаты должны быть оглашены участнику сразу после его окончания. Вместо результатов НМТ 2023 можно будет воспользоваться результатами НМТ 2022, ВНО 2021 или 2020 годов. Кроме того, для тех, кто будет вступать на контракт на одну из 53 специальностей, которым оказана особая поддержка, вообще могут обойтись собеседованием и мотивационным письмом. Речь идет, прежде всего, об инженерных программах, в частности в области энергетики и машиностроения, которые за последнее десятилетие резко потеряли в престижности.

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Университет, в частности, так называемые государственные, все больше превращаются в социальную камеру хранения. Исключение составляет 4-5 университетов, названия которых определенно хорошо известны в Украине.

Законодательством предусмотрена отдельная квота для жителей временно оккупированных территорий. Поступающие, зарегистрированные и находящиеся на ТОТ, смогут проходить все процедуры вступительной кампании дистанционно. Применение льгот для жителей особо опасных территорий (ОНТ) будет определено в мае с учетом военно-политической ситуации в Украине на тот момент.

Нужны ли здесь какие-нибудь "решительные" шаги немедленно? По крайней мере, стоит ожидать итогов нынешней кампании. Здесь "цыплят" тоже осенью считают. В общем, уместнее этот год использовать для наблюдений и анализа, так, чтобы в последующем решительность действий сочеталась с их системностью и дальновидностью.

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Об авторе. Николай Скиба, эксперт Украинского института будущего

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