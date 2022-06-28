Вступительная кампания - 2022: абитуриенты смогут узнать даты поступления и другую информацию в чатботе "ОбразованиеВсем"
Теперь в чатботе "ОбразованиеВсем" можно просмотреть основные даты вступительной кампании для выбранной траектории поступления, а также контакты службы поддержки и видеоинструкции по регистрации электронных кабинетов
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Отмечается, что бот доступен в мессенджере телеграма и привязан к фейсбук-странице ГП "Инфоресурс".
Кроме того, в этом боте было несколько обновлений. Отныне в приложении можно найти не только актуальные даты поступления в заведения высшего образования на основе полного общего среднего образования, но и для всех других категорий:
- поступление в учреждения профессионального высшего образования на основе 9 классов;
- поступление в учреждения высшего, профессионального высшего образования на основе 11 классов;
- поступление в заведения высшего образования на основе специального младшего бакалавра, младшего специалиста, младшего бакалавра;
- поступление в магистратуру на основе бакалавра, специалиста, магистра.
Также чатбот имеет достаточно простой доступ к другим операциям, таким как видеоразъяснения, инфоматериалы, нормативные документы, контакты службы поддержки, проверки документов об образовании и т.д. Разделы постоянно обновляются и дополняются новыми материалами и актуальной информацией.
- Напомним, с 27 июня началась регистрация претендентов на поступление в магистратуру
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