Вступительная кампания - 2022: абитуриенты смогут узнать даты поступления и другую информацию в чатботе "ОбразованиеВсем"

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Отмечается, что бот доступен в мессенджере телеграма и привязан к фейсбук-странице ГП "Инфоресурс".

Кроме того, в этом боте было несколько обновлений. Отныне в приложении можно найти не только актуальные даты поступления в заведения высшего образования на основе полного общего среднего образования, но и для всех других категорий:

поступление в учреждения профессионального высшего образования на основе 9 классов;

поступление в учреждения высшего, профессионального высшего образования на основе 11 классов;

поступление в заведения высшего образования на основе специального младшего бакалавра, младшего специалиста, младшего бакалавра;

поступление в магистратуру на основе бакалавра, специалиста, магистра.

Также чатбот имеет достаточно простой доступ к другим операциям, таким как видеоразъяснения, инфоматериалы, нормативные документы, контакты службы поддержки, проверки документов об образовании и т.д. Разделы постоянно обновляются и дополняются новыми материалами и актуальной информацией.