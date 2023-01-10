Вступило в силу соглашение о признании и обмене водительских удостоверений между Украиной и Турцией
С 10 января вступило в силу соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений между Украиной и Турцией
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
"Граждане Украины, переехавшие на временное или постоянное проживание в Турцию, могут обменять свое украинское водительское удостоверение на турецкое без сдачи теоретических и практических экзаменов. Так же и граждане Турции, временно или постоянно проживающие в Украине и имеющие турецкое водительское удостоверение, могут обменять его без сдачи экзаменов в сервисном центре МВД", - говорится в сообщении.
Как отмечается, двустороннее соглашение касается водительских удостоверений всех категорий транспортных средств.
Известно, что для обмена водительского удостоверения граждане Украины должны обращаться в местные управления, предоставив при этом предусмотренный законодательством Турции перечень документов. После возвращения на постоянное проживание в Украину полученное турецкое водительское удостоверение без сдачи экзаменов можно обменять на национальное удостоверение украинского образца.
- 10 января стало известно, что Турция поддерживает "формулу мира" президента Владимира Зеленского и надеется, что война между Украиной и Россией будет завершена за столом переговоров.
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