Вступили в "прокуратуру" и "МВД" "ЛНР": в Луганской области 9 полицейским объявили подозрение
В Луганской области 9 полицейских подозревают в госизмене за то, что они перешли работать в оккупационную "прокуратуру" и "МВД"
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.
Весной 2022 года 9 стражей порядка предали Украину и во время временной оккупации территорий Луганщины прошли собеседование с оккупационной администрацией "ЛНР". Они согласились перейти на работу в "Старобельский, Меловский, Беловодский РОВД МВД ЛНР" и "прокуратуру Троицкого района ЛНР".
Им объявили подозрение в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.
- 1 июля в Харьковской области объявили подозрение в госизмене правоохранителю, который обвинял Украину в войне, возглавил оккупационную "полицию" Волчанская.
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