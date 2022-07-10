Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.

Весной 2022 года 9 стражей порядка предали Украину и во время временной оккупации территорий Луганщины прошли собеседование с оккупационной администрацией "ЛНР". Они согласились перейти на работу в "Старобельский, Меловский, Беловодский РОВД МВД ЛНР" и "прокуратуру Троицкого района ЛНР".

Им объявили подозрение в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.

1 июля в Харьковской области объявили подозрение в госизмене правоохранителю, который обвинял Украину в войне, возглавил оккупационную "полицию" Волчанская.

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