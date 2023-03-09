Вступила в силу упрощенная процедура транзита через Польшу агропродукции из Украины
С 9 марта для украинской агропродукции, которая следует транзитом через Польшу в порты Гданьск, Гдыня, Свиноуйсьце, Щецин или в другие страны отменили ветеринарный контроль
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Упрощенная процедура будет действовать во всех пунктах пропуска на украинско-польской границе, работающих на пропуск грузового транспорта.
Также товар не будет подлежать ветеринарному контролю, если он перевозится железнодорожным транспортом и в накладной (SMGS или CIM или CIM/SMGS) будет указан получатель, находящийся в порту Гданьск, Гдыня, Свиноуйце, Щецин или в других странах членах ЕС.
- Напомним, Украина и Польша договорились об отмене ветеринарного контроля для украинской агропродукции, которая транзитом следует в другие страны, 3 марта во время встречи Министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и вице-премьера, министра сельского хозяйства и развития села Республики Польша Генрика Ковальчика.
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