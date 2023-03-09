Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Упрощенная процедура будет действовать во всех пунктах пропуска на украинско-польской границе, работающих на пропуск грузового транспорта.

Также товар не будет подлежать ветеринарному контролю, если он перевозится железнодорожным транспортом и в накладной (SMGS или CIM или CIM/SMGS) будет указан получатель, находящийся в порту Гданьск, Гдыня, Свиноуйце, Щецин или в других странах членах ЕС.