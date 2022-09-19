Вступил в силу запрет на въезд россиян в Польшу и страны Балтии
Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают с понедельника въезд для граждан России с туристическими визами, в том числе с шенгенскими, выданными третьими государствами
Об этом сообщила глава правительства Эстонии Кая Каллас, передает ERR.
"Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили совместно ограничить возможности туризма для граждан России, чтобы защитить общественный порядок и безопасность. Сейчас невозможно гарантировать, что российские туристы, прибывающие через Эстонию в ЕС, не влекут риска для безопасности", - говорится в заявлении премьер-министра.
Премьер отметила, что поездки в Европейский союз - это "привилегия, которая не относится к правам человека". "Региональное соглашение достигнуто, теперь мы продолжим работать над тем, чтобы запрет на туризм для граждан России начал действовать во всем Европейском союзе", - говорится в заявлении.
Ограничения не распространяются на всех граждан РФ. Россияне могут пересекать границу, чтобы посетить членов семьи или людей, живущих в Шенгенской зоне, с которыми они воспитывают общих несовершеннолетних детей. Исключение будет действовать для дипломатов, граждан России, которым выдана краткосрочная виза и зарегистрирована для работы, для владельцев краткосрочной учебной визы, а также для работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. Как исключение, в страну также будут пускать людей из соображений гуманитарного характера, в частности диссидентов.
До понедельника граждане России могли посещать Европу по суше только через страны Балтии и Финляндию, а с понедельника смогут только через Финляндию, отказавшуюся поддерживать в этом решении страны Балтии и Польшу, а будет действовать так, как примет ЕС. Однако президент Финляндии предлагает упразднить упрощенный визовый режим для россиян, покупающих недвижимость в стране.
"Конечно, это вызовет повышение нагрузки на власть Финляндии. Мы хотели бы, чтобы Финляндия присоединилась к нам, но сейчас это не сделано. Это решение необходимо, чтобы защитить общественный порядок", - добавила Каллас.
- 8 сентября Польша, Литва, Латвия и Эстония решили ограничить въезд для российских туристов с 19 сентября.
- На встрече в Праге 31 августа министры иностранных дел Евросоюза договорились приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
- В конце августа Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия предупредили Еврокомиссию, что будут введены визовые ограничения для россиян, независимо от совместного решения ЕС.
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