Вступил в сговор с оккупантами и провозгласил себя "начальником народной милиции Балаклеи": СБУ сообщили о подозрении коллаборанту
Балаклиец вступил в сговор с захватчиками и добровольно вступил в должность "начальника" оккупационного правоохранительного органа
Об этом сообщили в СБУ .
Так, 48-летний мужчина, житель Балаклеи, занял должность "начальника" созданного российскими оккупационными властями незаконного правоохранительного органа "Народная милиция Балаклеи".
Коллаборант начал свою противоправную деятельность с апреля 2022 года. Он принимал на службу других лиц, руководил служебной деятельностью работников, организовывал на объектах критической инфраструктуры совместные дежурства с представителями оккупационных войск.
В сентябре мужчина бежал в тогда еще оккупированный Купянск. Там его задержали правоохранители после деоккупации.
По информации следствия, служебное удостоверение "начальника" оккупационной милиции было действительным только до конца 2022 года.
Мужчине объявили подозрение по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории). Ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.
- Ранее о подозрении сообщили киевскому судье, поддерживавшему оккупацию территории Украины и призвавшему к колаборанству.
- Также подозрение объявили двум бывшим депутатам Украины и "министерке иностранных дел "ДНР", пытавшимся дойти до Киева с армией России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.93
Покупка 39.93Продажа 40.81
-
EUR
Покупка 39.65Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное