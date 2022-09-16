Об этом сообщили в СБУ .

Так, 48-летний мужчина, житель Балаклеи, занял должность "начальника" созданного российскими оккупационными властями незаконного правоохранительного органа "Народная милиция Балаклеи".

Коллаборант начал свою противоправную деятельность с апреля 2022 года. Он принимал на службу других лиц, руководил служебной деятельностью работников, организовывал на объектах критической инфраструктуры совместные дежурства с представителями оккупационных войск.

В сентябре мужчина бежал в тогда еще оккупированный Купянск. Там его задержали правоохранители после деоккупации.

По информации следствия, служебное удостоверение "начальника" оккупационной милиции было действительным только до конца 2022 года.

Мужчине объявили подозрение по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории). Ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

Ранее о подозрении сообщили киевскому судье, поддерживавшему оккупацию территории Украины и призвавшему к колаборанству.

Также подозрение объявили двум бывшим депутатам Украины и "министерке иностранных дел "ДНР", пытавшимся дойти до Киева с армией России.