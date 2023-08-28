Вступил в оккупационное "МВД" и проводил репрессии против местных: жителю Купянска инкриминируют коллаборационизм
В понедельник, 28 августа, Служба безопасности Украины объявила подозрение в коллаборационизме жителю Купянска Харьковской области, который во время оккупации города сотрудничал с российскими захватчиками и вступил в "управление МВД"
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что злоумышленником оказался 31-летний житель Купянска. Во время оккупации города он подал свою кандидатуру в ряды созданного агрессором так называемого управления министерства внутренних дел в Харьковской области.
Фигурант имел пророссийскую позицию, поэтому оккупанты назначили его "оперуполномоченным отдела уголовного розыска" в составе карательного органа. На этой должности он выполнял задачи местных гауляйтеров относительно проведения массовых репрессий против участников движения сопротивления на Харьковщине.
Для этого коллаборант участвовал в так называемых облавах на помещение украинских патриотов и их "доставку" в отделение оккупационной полиции. Там мужчина снимал отпечатки пальцев у пострадавших и добавлял эти данные в материалы фабрикованных "уголовных дел" для заключения людей в русских застенках.
По данным Службы безопасности, после деоккупации города фигурант пытался скрываться от правосудия на территории области. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье о коллаборационной деятельности. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Кроме того, Служба безопасности объявила подозрение местной жительнице, корректировавшей воздушные удары РФ дронами и "градами" по территории освобожденного Херсона.
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