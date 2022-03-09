Вступил в действие закон, разрешающий гражданским уничтожать врага собственным оружием

Об этом сообщает в Твиттере Верховная Рада, передает Эспрессо.TV .

"Вступил в силу Закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", дающий право гражданским лицам сопротивляться вооруженной агрессии РФ, используя любое оружие Документ действует на период военного времени", - отмечается в сообщении.

Напомним, еще в январе Совет разрешил терробороне применять стрелковое оружие.

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