Вступил в действие закон, разрешающий гражданским уничтожать врага собственным оружием
Он будет действовать только на период военного времени.
Об этом сообщает в Твиттере Верховная Рада, передает Эспрессо.TV .
"Вступил в силу Закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", дающий право гражданским лицам сопротивляться вооруженной агрессии РФ, используя любое оружие Документ действует на период военного времени", - отмечается в сообщении.
- Напомним, еще в январе Совет разрешил терробороне применять стрелковое оружие.
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