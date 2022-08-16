Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Тайипом Эрдоганом во Львове в четверг, а в пятницу посетит Одессу, откуда возобновлен экспорт зерна по соглашению при посредничестве ООН.

По словам спикера, во время встречи с Зеленским Гутерреш обсудит ситуацию на Запорожской АЭС, а также поиск политического разрешения войны с Россией.

Организация Объединенных Наций заявила, что может способствовать визиту инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожье из Киева, но Россия заявила, что любая миссия, которая будет проходить через столицу Украины, слишком опасна.

В субботу Гутерреш посетит Совместный координационный центр в Стамбуле, в состав которого входят представители России, Украины, Турции и ООН, контролирующие черноморский экспорт украинского зерна и удобрений.

Отметим, что сегодня во Львовскую область прибыла первая леди с рабочим визитом вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко.

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