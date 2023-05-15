Об этом Зеленский сообщил в telegram.

"Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших способностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши. Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями", - написал он.