"Встречусь с моим другом Риши": Владимир Зеленский прибыл с визитом в Лондон
Президент Владимир Зеленский 15 мая в Великобритании должен встретиться с премьером страны Риши Сунаком
Об этом Зеленский сообщил в telegram.
"Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших способностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши. Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями", - написал он.
- В субботу, 13 мая 2023 года, Зеленский встретился с руководством Италии и Папой Франциском. После посещения Рима и Ватикана он отправился в Берлин.
- Переговорам в столице Германии Владимир Зеленский посвятил почти весь сегодняшний день, воскресенье, 14 мая.
- Главной целью своего нынешнего европейского турне Зеленский называет формирование "истребительной коалиции", то есть объединение стран Запада, способных обеспечить ВСУ необходимыми для контрнаступления современными истребителями.
- 14 мая президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон встретились в Елисейском дворце.
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