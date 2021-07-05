Встречу стран формата ОПЕК+ отменили

Об этом сообщается на сайте Организации экспортеров нефти.

"После консультаций с принцем Абдуль-Азизом Бин Салманом, министром энергетики Королевства Саудовская Аравия, и Александром Новаком, вице-премьер-министром Российской Федерации - председателем и сопредседателем заседания министров ОПЕК и стран-нечленов ОПЕК - созванное 18-е министерское заседание отменено ", - заявил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо.

По его словам, дата следующего заседания будет определена "в ближайшее время", о чем будет сообщено.