Встречу стран формата ОПЕК+ отменили
Запланированную на 5 июля встречу нефтедобывающих стран в формате ОПЕК+ отменили
Об этом сообщается на сайте Организации экспортеров нефти.
"После консультаций с принцем Абдуль-Азизом Бин Салманом, министром энергетики Королевства Саудовская Аравия, и Александром Новаком, вице-премьер-министром Российской Федерации - председателем и сопредседателем заседания министров ОПЕК и стран-нечленов ОПЕК - созванное 18-е министерское заседание отменено ", - заявил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо.
По его словам, дата следующего заседания будет определена "в ближайшее время", о чем будет сообщено.
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