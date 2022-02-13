Встречу с силовиками и главами фракций отменили, введение военного положения не обсуждали, - нардеп Железняк

Об этом Железняк сообщил в telegram.

По его словам, 13-14 февраля никто внеочередного заседания парламента не объявлял.

"Никто сегодня-завтра закрытого внеочередного заседания не объявляет. Введение военного положения тоже не обсуждали даже. Массово депутатов во Львов, Тернополь, Варшаву и другие экзотические места никто не вывозит из Киева. Рада работает в стандартном режиме", - заверил Железняк.

Он отметил, что запланированную сегодня на 16:00 встречу депутатов с силовиками и главами фракций отменили и перенесли.

"Встречу с силовиками и главами фракций отменили и перенесли. Пока да, завтра будет согласительная и затем закрытая фракция в "Слуге" вечером", - написал Железняк.

12 февраля сообщалось, что глав центральных органов украинской государственной власти в области безопасности и финансов собирают в воскресенье на совещание в закрытом режиме .

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