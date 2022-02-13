Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Встречу с силовиками и главами фракций отменили, введение военного положения не обсуждали, - нардеп Железняк

Встречу с силовиками и главами фракций отменили, введение военного положения не обсуждали, - нардеп Железняк

13 февраля, 2022 воскресенье
13:55
война с Россией Верховная рада

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Верховная Рада не намерена собираться на внеочередное закрытое заседание и рассматривать вопрос о введении военного положения

Об этом Железняк сообщил в telegram.

По его словам, 13-14 февраля никто внеочередного заседания парламента не объявлял.

"Никто сегодня-завтра закрытого внеочередного заседания не объявляет. Введение военного положения тоже не обсуждали даже. Массово депутатов во Львов, Тернополь, Варшаву и другие экзотические места никто не вывозит из Киева. Рада работает в стандартном режиме", - заверил Железняк.

Он отметил, что запланированную сегодня на 16:00 встречу депутатов с силовиками и главами фракций отменили и перенесли.

"Встречу с силовиками и главами фракций отменили и перенесли. Пока да, завтра будет согласительная и затем закрытая фракция в "Слуге" вечером", - написал Железняк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Верховная Рада
русская агрессия
военное положение
Ярослав Железняк
Читайте также:
Путін
11 февраля, 2022 пятница
Американская разведка намеренно предоставляла Белому дому тревожные сценарии эскалации агрессии РФ против Украины, - CNN
Олександр Лукашенко
12 февраля, 2022 суббота
В США предупредили Лукашенко об ответственности за помощь РФ в агрессии против Украины
Александр Марцинюк (Почаев)
12 февраля, 2022 суббота
Скандальный священник из Почаева будет автобусами везти людей в Киев, - СМИ
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.9
    Покупка 27.9
    Продажа 28.3
  • EUR
    Покупка 31.74
    Продажа 32.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
13 февраля
15:21
В столичном Протасовом Яру два автомобиля "встретились" со столбами. На одном и том же месте
15:04
Обновлено
Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в 9-й день Игр в Пекине
14:48
Эксклюзив
путин шойгу автомат
Нет сомнений, что Путин начнет войну против Украины, - аналитик Джеймс Шерр
14:42
Зеленский
Украинцы обеспокоены, справится ли их комик, ставший президентом, с военной угрозой – CNN
14:28
Весна явно заигрывает с нами: Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на День влюбленных
13:24
Небо над Украиной остается открытым, - Министерство инфраструктуры
13:07
Германия продолжает поставлять в Россию товары двойного назначения, - Welt am Sonntag
12:47
В МИД отреагировали на запрет самолета SkyUp пересечь воздушное пространство Украины
12:05
Виталий Кличко
Мы готовы к худшему: Кличко призвал мир поддержать Украину
11:47
Порошенко
Все органы власти должны действовать так, чтобы каждый украинец знал, что ему делать, - Порошенко
11:40
Олимпиада-2022: Украинская биатлонистка Джима не воспользовалась еще одним шансом на награды на Играх в Пекине
11:08
самолет
Скорее всего, с понедельника авиасообщение с Украиной будет прекращено, - Гончаренко
10:47
В Киеве авто вылетело на обочину и снесло несколько киосков
10:36
Олимпиада-2022: Лидер сборной Украины не выступит на Играх в Пекине в дисциплине, где она претендовала на медали
10:11
Власть снова вмешалась в Евровидение, конкурс должен быть проведен еще раз, - Княжицкий
09:47
подводная лодка
Пентагон ответил на обвинения России в нарушении территориальных вод подводной лодкой
09:28
В Станице Луганской произошел взрыв в кафе, пострадали 12 человек
09:00
Роман Шеремета
Российская информационная война оказывает колоссальное негативное влияние на Украину, – ректор Американского университета в Киеве
08:46
Украинские олимпийцы обнародовали совместное заявление на фоне угрозы нового российского вторжения
08:26
корона
В Украине за сутки зафиксировано 24 518 новых случаев COVID-19
08:08
Энтони Блинкен
Блинкен предупредил о провокации, которую Россия готовит для оправдания военных действий
07:41
"Челси" победил "Палмейрас" в финале клубного чемпионата мира
07:20
ООС ВСУ
Сутки на фронте: российские окупанты 4 раза нарушили режим "тишины"
07:07
В Киеве из-за гололеда Hyundai вылетел с дороги и протаранил припаркованные автомобили
02:48
Путин недоволен последним разговором с Байденом
02:34
Повторяется 2014 год. Вблизи российского Белгорода концентрируются десятки ударных вертолетов
01:57
"Требуем дисквалифицировать!" Как соцсети отреагировали на то, что Украину на "Евровидении-2022" будет представлять Алина Паш
00:58
"Вы готовы разбираться в судебном порядке?" Группа Kalush заявляет о фальсификации подсчета голосов в пользу Алины Паш
2022, суббота
12 февраля
23:11
Эксклюзив
На пороге большой войны: удастся ли Путину совершить блицкриг против Украины? - расследование журналистов телеканала "Еспресо"
22:58
Нафтали Бенет
Каждый третий гражданин Израиля в Украине соглашается с эвакуацией. ЦАГАЛ и авиакомпании готовят самолеты
22:32
От Украины на "Евровидение-2022" поедет Алина Паш
22:00
ВСУ активно готовятся к "маневренной" войне и ночным боям в направлении Беларуси и Харькова, - Defense Express
21:27
В Житомире рыбак провалился под лед. Спасти мужчину помогли подростки
21:03
"Агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город". Совместное заявление министра обороны Резникова и главнокомандующего ВСУ Залужного
21:01
Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть 13 февраля
20:49
США и Британия забирают своих военных инструкторов из Украины
20:35
Александр Марцинюк (Почаев)
Скандальный священник из Почаева будет автобусами везти людей в Киев, - СМИ
20:15
"Четко", "решительно", "серьезно". О чем Байден сегодня предупредил Путина
20:02
Олимпиада-2022: Расписание девятого дня зимних Игр в Пекине
19:49
Руслан Стефанчук
Стефанчук согласился перевести Раду в непрерывный режим
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV