Встречи Зеленского с Байденом и Меркель, выборы в РФ: Гармаш назвал причины активизации оккупантами боевых действий

Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

Гармаш отметил, что есть несколько факторов обострения ситуации на Востоке Украины.

"Один из них - геополитический. Встреча Байдена с Зеленским, Меркель с Зеленским. Мы видели прошлой весной, перед саммитом НАТО, когда были возможны положительные решения для Украины, представитель МИД России Мария Захарова говорила, что в случае продолжения милитаризации Украины и сближениея с НАТО, это обострит ситуацию на Донбассе", - сказал он.

По его словам, Россия использует ситуацию на Донбассе как сдерживающий фактор и как фактор шантажа, в частности в геополитике.

Гармаш отметил, что второй фактор - внутрироссийский.

"Не забываем, что там выборы. Им нужна тема, которая мобилизует электорат. Тема Украины как врага мобилизует сегодня путинский электорат, в том числе и на оккупированной территории, привлекая новых российских граждан к голосованию", - сообщил он.

Гармаш также отметил, что на оккупированной территории растет недовольство тем, что заблокированы КПВВ, люди не могут поддерживать родственные связи, получать пенсии.

"И вот создается на фронте ситуация, которая позволяла бы им (боевикам ОРДЛО и России, - ред.) оправдывать закрытия КПВВ. Они говорят о том, что нет условий безопасности. Я бы не исключал и военный фактор - это террор мирных жителей с целью очистки от них зоны потенциальной активизации военных действий", - добавил он.

Напомним, в последнее время на Донбассе усилились обстрелы со стороны оккупантов, в результате которых есть погибшие и раненые украинские военные, а также местные жители.