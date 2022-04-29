Встречи Зеленского и Путина не будет. Для этой встречи нет никаких предпосылок, – журналист Гармаш
Журналист Сергей Гармаш считает, что встречи Владимира Зеленского и Путина не будет, поскольку для этого нет соответствующих предпосылок
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я прогнозирую, что встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина не будет. Война зашла слишком далеко. Сейчас война в такой стадии, что ее судьба не может решиться на переговорах до тех пор, пока одна сторона не будет ослаблена. Тогда одна из сторон, которая будет слабой, может быть заинтересована в переговорах. К сожалению, Россия на сегодняшний день не слабая сторона. К счастью, Украина тоже не слабая сторона в этой войне", - пояснил Гармаш.
Гармаш подчеркнул, что многие страны объявляют себя посредниками в переговорах Украины с Россией с тем, чтобы не присоединяться к санкциям против РФ.
"То, что в мире появилось так много миротворцев, желающих быть посредниками в переговорах Украины и России, означает, что некоторые эти страны стараются не присоединяться к санкциям против РФ. Это, например, Турция и Израиль. Нужно понимать их политические интересы" Поэтому, когда я слышу от турецкой стороны о возможности проведения встречи Зеленского и Путина, то понимаю, что Стамбул действует в собственных интересах", - добавил Гармаш.
- 19 апреля Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Турция приложит усилия для прекращения боевых действий в Украине и достижения мира.
- 23 апреля Эрдоган назвал продолжение переговоров в Стамбуле кратчайшим путем к прекращению российской агрессии против Украины.
- 26 апреля Эрдоган снова призвал Путина встретиться с Зеленским в Стамбуле.
- Министр обороны Турции Хулуси Акар выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшие дни удастся встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.53Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное