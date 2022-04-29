Встречи Зеленского и Путина не будет. Для этой встречи нет никаких предпосылок, – журналист Гармаш

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Я прогнозирую, что встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина не будет. Война зашла слишком далеко. Сейчас война в такой стадии, что ее судьба не может решиться на переговорах до тех пор, пока одна сторона не будет ослаблена. Тогда одна из сторон, которая будет слабой, может быть заинтересована в переговорах. К сожалению, Россия на сегодняшний день не слабая сторона. К счастью, Украина тоже не слабая сторона в этой войне", - пояснил Гармаш.



Гармаш подчеркнул, что многие страны объявляют себя посредниками в переговорах Украины с Россией с тем, чтобы не присоединяться к санкциям против РФ.



"То, что в мире появилось так много миротворцев, желающих быть посредниками в переговорах Украины и России, означает, что некоторые эти страны стараются не присоединяться к санкциям против РФ. Это, например, Турция и Израиль. Нужно понимать их политические интересы" Поэтому, когда я слышу от турецкой стороны о возможности проведения встречи Зеленского и Путина, то понимаю, что Стамбул действует в собственных интересах", - добавил Гармаш.

19 апреля Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Турция приложит усилия для прекращения боевых действий в Украине и достижения мира.

23 апреля Эрдоган назвал продолжение переговоров в Стамбуле кратчайшим путем к прекращению российской агрессии против Украины.

26 апреля Эрдоган снова призвал Путина встретиться с Зеленским в Стамбуле.

Министр обороны Турции Хулуси Акар выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшие дни удастся встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.



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