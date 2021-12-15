Встречи в Нормандском формате без цели усиливают позицию РФ, - аналитик Горбач
Политический аналитик Владимир Горбач считает, что на встрече в Нормандском формате Россия потребует выполнения своих условий
Об этом он сказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор".
"Конечно, ставить себе целью или сверхцелью просто встречу, как это было два года назад, - это ложный путь. Не нужно стремиться к встрече ради встречи. Есть определенные надежды украинских и европейских политиков, что после встречи в Нормандском формате могла бы наступить какая-то деэскалация", - заявил Горбач.
По его мнению, президент РФ Владимир Путин создает подобные ситуации, чтобы его просили о чем-нибудь.
"На этой встрече он не будет проводить какие-то шаги к отступлению. Путин требует встречи, чтобы давить для выполнения своих требований. Нам всем придется столкнуться с реальностью. Предстоит в мировом политикуме определенное отрезвление в восприятии Путина. Диалог и встречи не усиливают позицию мира, а российского агрессора", - считает аналитик.
Он не исключает, что "отрезвление" может не произойти.
"Будет еще одна попытка вести диалог с Путиным. Диалог - это форма, она не может быть целью. Цель должна
быть совсем другой - сдерживание российской агрессии и разрушение мирового порядка. Для этого нужно разрабатывать именно те методы и способы, которые могут добиться цели", - подытожил он.
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