Встреча Зеленского с Путиным является ключевой для того, чтобы был мир, - Подоляк
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным ключевой для прекращения войны
Об этом Подоляк заявил в интервью BBC .
По его мнению, какие-либо принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран.
"Поэтому такая встреча является ключевой для того, чтобы был мир. Она готовится и будет готовиться, у нас есть отношения с нашими партнерами, которые хотят эту встречу организовать, многие страны, которые заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась.
Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса наработают какие-то предварительные документы и они будут переданы президентам, они оценят, это ли уже "дорожная карта", которую можно обсуждать тет-а-тет. Тогда эта встреча может быть", – сказал Подоляк.
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Напомним, 17 марта Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турцию.
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