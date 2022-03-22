Встреча Зеленского с Путиным является ключевой для того, чтобы был мир, - Подоляк

Об этом Подоляк заявил в интервью BBC .

По его мнению, какие-либо принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран.

"Поэтому такая встреча является ключевой для того, чтобы был мир. Она готовится и будет готовиться, у нас есть отношения с нашими партнерами, которые хотят эту встречу организовать, многие страны, которые заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась.

Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса наработают какие-то предварительные документы и они будут переданы президентам, они оценят, это ли уже "дорожная карта", которую можно обсуждать тет-а-тет. Тогда эта встреча может быть", – сказал Подоляк.

Напомним, 17 марта Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турцию.

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