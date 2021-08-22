Встреча Зеленского с Меркель начнется в 14:00

Встреча начнется в 14:00 в Мариинском дворце, передает Еспресо.TV.



Ранее сообщалось, что стороны намерены обсудить вопросы двусторонней и экономической политики, реформы в Украине и выполнения Минских договоренностей, после чего дадут совместную пресс-конференцию.



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Зеленский, как ожидается, наградит Меркель Орденом Свободы - это высшая награда, которой могут быть награждены иностранцы.



У Меркель также запланирована встреча с премьер-министром Денисом Шмыгаля.



Как отмечает украинская оппозиция, ветеранская и национал-патриотическая среда, поскольку Меркель будет общаться с Зеленским после встречи с Владимиром Путиным в Москве, не исключено, что руководительница немецкого правительства будет склонять главу Украинского государства к согласию на воплощение формулы Штайнмайера по урегулированию ситуации в зоне боевых действий с Россией на Донбассе.



По мнению противников формулы Штайнмайера, интересы РФ она учитывает гораздо больше, чем интересы Украины.

Накануне, как и было обияцяно, ФРГ передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca .





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