Встреча Зеленского с лидерами Германии, Франции, Италии и Румынии: Украина передала предложения о санкциях против России
В Киеве завершилась встреча Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги. Европейским лидерам передали предложения санкционных ограничений для России
Об этом написал в телеграме руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"У Украины есть устойчивая поддержка международной коалиции. Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака", - написал он.
Ермак отметил, что седьмой пакет санкций включает в себя газовое эмбарго.
"Должны усиливать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго. Европа сегодня вместе с Украиной. Победим", - добавил он.
- 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом.
- Эмманюэль Макрон вместе с Олафом Шольцом, Марио Драги и Клаусом Иоганнисом посетили Ирпень в рамках визита в Украину.
- Около 15:00 мы сообщали, что в Киеве началась встреча Зеленского с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.
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