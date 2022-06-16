Встреча Зеленского с лидерами Германии, Франции, Италии и Румынии: Украина передала предложения о санкциях против России

Об этом написал в телеграме руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"У Украины есть устойчивая поддержка международной коалиции. Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака", - написал он.

Ермак отметил, что седьмой пакет санкций включает в себя газовое эмбарго.

"Должны усиливать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго. Европа сегодня вместе с Украиной. Победим", - добавил он.

16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом.

Эмманюэль Макрон вместе с Олафом Шольцом, Марио Драги и Клаусом Иоганнисом посетили Ирпень в рамках визита в Украину.

Около 15:00 мы сообщали, что в Киеве началась встреча Зеленского с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.

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