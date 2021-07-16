Встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа" будет в конце августа, - Кравчук
Встречу президента Владимира Зеленского с нардепами фракции "Слуга народа" проведут в конце августа или в начале сентября
Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии Интерфакс-Украина .
"Мы решили, что целесообразнее будет провести встречу президента и фракции в конце августа или в начале сентября, чтобы спланировать новый политический сезон", - сообщила она.
Кравчук отметила, что уместнее не подводить итоги, а формировать планы на осень, и "их действительно будет много: нас ожидает и закон об олигархах, и сложный налоговый закон и другие законодательные акты».
"И Кабмин также будет более готов к тому, чтобы обсудить проект бюджета на следующий год", - добавила нардеп.
- Напомним, ранее руководитель фракции Давид Арахамия сообщал , что "Слуга народа" проведет однодневную неформальную встречу с президентом и членами правительства 17 июля.
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