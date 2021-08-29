Встреча Зеленского с Байденом снова переносится

Об этом сообщает Голос Америки .

Информацию о том, что встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесена на 1 сентября, подтвердили в Белом доме.

По первоначальному плану встреча президентов должна была состояться 31 августа. Тогда как 1 сентября у Владимира Зеленского в США были запланированы другие события.

Дату приема Владимира Зеленского в Белом доме переносят уже во второй раз - сначала встреча с Джо Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это произошло в связи с расширением программы визита.

Напомним, 19 августа сообщалось, что Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся 31 августа .

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