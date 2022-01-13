Встреча Зеленского и президента Азербайджана в Киеве пройдет 14 января
В пятницу, 14 января, в Киеве Владимир Зеленский встретится с президентом Азербайджана, который прибудет в Украину
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"14 января состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, который будет находиться в нашей стране с рабочим визитом", – говорится в сообщении.
Зеленский и Алиев выступят с заявлениями в Мариинском дворце.
Известно, что мероприятие будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса президента.
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