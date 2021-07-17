Встреча Зеленского и Байдена отложена

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает Общественное .

По его словам, встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом состоится несколько позже, чем ожидалось - ориентировочно в последние дни июля или в начале августа.

"Встреча планируется на последние дни июля, первые дни августа, примерно в этом диапазоне", - сказал Никифоров.

Вместе с тем он опроверг информацию, что Белый дом отложил встречу из-за скандала со сменой руководства НАК "Нафтогаз".

"Эта информация не является правдой. Это зависит от логистических и протокольных вещей. Встречу активно готовят, даты согласовывают, никто никому ультиматумов не ставит", - заверил Никифоров.