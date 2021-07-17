Встреча Зеленского и Байдена отложена
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом состоится позже, чем было запланировано
Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает Общественное .
По его словам, встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом состоится несколько позже, чем ожидалось - ориентировочно в последние дни июля или в начале августа.
"Встреча планируется на последние дни июля, первые дни августа, примерно в этом диапазоне", - сказал Никифоров.
Вместе с тем он опроверг информацию, что Белый дом отложил встречу из-за скандала со сменой руководства НАК "Нафтогаз".
"Эта информация не является правдой. Это зависит от логистических и протокольных вещей. Встречу активно готовят, даты согласовывают, никто никому ультиматумов не ставит", - заверил Никифоров.
- Напомним, 10 июля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд детали предстоящего визита Владимира Зеленского в Вашингтон
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