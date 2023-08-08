Встреча в Саудовской Аравии – это несомненный успех. И наш, и Запада. Собрать за одним столом представителей западного и незападного миров является, кстати, оплеухой ООН, которая не является и не может стать такой площадкой. Но ООН не привыкать.

Впрочем, успехом является факт проведения встречи и старт процесса, но пока не результат. Незападные страны не желают продолжения войны, она им мешает и отвлекает от них внимание и ресурсы. Но нашей Победы они тоже не хотят, ведь это будет победа и Запада, к которому у многих из них особо положительных чувств нет. Это касается всех, включая Китай и Индию. В российскую победу они тоже не верят, а их приезд в Джидду и желание говорить с Западом и с нами в отдельном формате — лучшее тому подтверждение. Поэтому их более чем устраивает ничья и параметры этой ничьи они готовы и хотят обсуждать. Конечно, они продолжают поддерживать активные контакты с РФ и имели консультации перед этой встречей. Если не все, то почти все.

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Незападные страны также видят признаки усталости на Западе, они научились читать западные настроения. Они понимают, что Запад хочет стратегического поражения РФ, но это поражение должно быть комплексным, а не прежде милитарным, как это видят в нас, "контролируемым", и будет включать перезагрузку системы мировой безопасности, то есть будет касаться как Запада, так и не Запада.

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Поэтому почти все незападные страны приехали в Джидду, чтобы понять, какие варианты будущего, где их место в нем, и какие пределы возможного компромисса. Именно поиск компромиссов является основным вызовом этого процесса. Запад и не Запад вплотную подошли к моменту, когда готовы об этом говорить. С одной стороны, возможный компромисс может стать сильным рычагом влияния на РФ, ведь он не будет точно соответствовать видению Путина. Но, с другой, он не будет подходить к нашему видению Победы, а противостоять общей позиции Запада и Запада будет почти невозможно. Поэтому мы критически нуждаемся в их общем видении, что не требовало бы от нас стратегических уступок. Тем более что время работает против всех, но у каждого свои часы и свой темп.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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