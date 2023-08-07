После встречи в Саудовской Аравии, война не закончится. А вот латентных союзников в России может оказаться меньше. Перетягивание стран Глобального Юга под формулировку, что мир возможен только при условии территориальной целостности Украины – это путь того, чтобы шаг за шагом вытеснять эти страны из цепочек обхода антироссийских санкций и закупок российских энергоносителей, благодаря которым у России есть деньги на войну.

Успех встречи – участие Китая, который раньше вряд ли бы согласился на подобные переговоры, если бы там не было представителей России. Как и участие Индии, через которую и происходит значительная часть аморальной торговли российской нефтью.

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Но теперь каждая такая встреча – это затягивание в зону конкретной ответственности конкретных стран, которые, взяв на себя обязательства, будут заинтересованы в мире в Украине. Опять же, конечно, на основе территориальной целостности Украины.

И стратегически это должно постепенно подтягивать страны Юга к позиции, близкой к пониманию мира, выражаемой Западом и Украиной.

Это первая "нелинейная" встреча по войне в Украине, когда переговорщики представляют видения не противоположные, а очень разнообразные — как разнообразны 40 стран-участников, участвующих в ней. И это хорошо. Потому что позволяет привлекать к украинскому видению мира больше стран. Без роли России.

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Об авторе. Сергей Таран, политолог

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