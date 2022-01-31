Встреча советников "нормандской четверки" состоится в Берлине 10 февраля

Об этом он заявил на брифинге.

"Как вы знаете, Франция и Германия активно занимаются этим вопросом (урегулированием ситуации вокруг Украины, – ред.), советники по национальной безопасности встретились в "нормандском формате" несколько дней назад. 10 февраля будет еще один раунд в Берлине", – заметил он.

Де Ривьер отметил, что Франция будет делать все возможное, чтобы способствовать эскалации ситуации вокруг Украины.