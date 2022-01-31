Встреча советников "нормандской четверки" состоится в Берлине 10 февраля
Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер сообщил, что следующая встреча советников "нормандской четверки" состоится в Берлине 10 февраля
Об этом он заявил на брифинге.
"Как вы знаете, Франция и Германия активно занимаются этим вопросом (урегулированием ситуации вокруг Украины, – ред.), советники по национальной безопасности встретились в "нормандском формате" несколько дней назад. 10 февраля будет еще один раунд в Берлине", – заметил он.
Де Ривьер отметил, что Франция будет делать все возможное, чтобы способствовать эскалации ситуации вокруг Украины.
- В среду, 26 января, глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи советников "нормандской четверки" заявил, что сторонам впервые с 2019 года удалось согласовать совместное коммюнике.
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